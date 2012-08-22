На Львівщині відкрили пам’ятний знак на могилі Князя Святослава

Львів. 22 серпня. УНІАН. Вчора в урочищі Святослав біля міста Сколе на Львівщині відбулося урочисте відкриття поховального пам’ятного знаку на могилі Київського Князя Святослава.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдерадміністрації, під час церемонії відкриття голова Львівської ОДА Михайло Костюк зазаначив, що «відкриття пам’ятника князю Святославу, синові хрестителя Київської Русі Володимира - це подія дійсно історичного значення».

«Святослав Володимирович трагічно загинув в цьому урочищі від рук рідного брата Святополка Окаянного. Ця легенда є досить показовою та занадто разючою для українського народу. Сьогодні, вже у 21 столітті після стількох років невтомної праці та боротьби українського народу за незалежність, нас намагаються знову зіштовхують одних з одними, внести розбрат та похитнути стабільність в державі за допомогою нас самих. І цей пам’ятний хрест повинен стати для нас водночас осторогою від розбрату та дороговказом у майбутнє», - заявив Львівський губернатор.

М.Костюк подякував усім причетним до облаштування території навколо пам’ятника.

За його словами, монумент постав завдяки спільним зусиллям меценатів, облавтодору, лісівників та районної влади.

Один із авторів пам’ятного знаку художник Євген Безніско розповів, що будівництво пам’ятника розпочалося ще у 2008 році.

За задумом авторів, на постаменті, що виготовлений у вигляді насипної зрізаної піраміди, розташований саркофаг з бронзовою фігурою загиблого князя Святослава. А над саркофагом височіє 18-метровий хрест виготовлений з кам’яних вапнякових блоків.