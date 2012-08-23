На Львівщині встановили рекорд України

Львів. 23 серпня. УНІАН. У місті Золочів на Львівщині сьогодні було встановлено рекорд України в номінації “Масові заходи” – виконання державного Гімну України у вишиванках та з синьо-жовтою атрибутикою.

Жителі міста Золочів, які зголосилися взяти участь у встановленні рекорду, вишикувалися на площі під час підняття Державного прапора України після чого прозвучав Державний гімн у виконанні людей, одягнутих у вишиванки. В кінці виконання третього куплету гімну, учасники підняли над головою аркуші жовтого та синього паперу, тим самим створивши символ України – український прапор.

Офіційний представник “Книги рекордів України” Роман Фернезі оголосив про встановлення рекорду: „в місті Золочеві Львівської області було встановлено рекорд України у номінації “Масові заходи” на наймасовіше виконання Гімну України (3 куплети) людьми, одягнутими у вишиванки та з синьо-жовтою атрибутикою. Кількість учасників рекорду 2880 чоловік.

Голові Золочівської РДА Ярославу Окрепкому представник «Книги рекордів України» вручив диплом, як підтвердження факту реєстрації рекорду України на Золочівщині. Учасникам, що встановили рекорд вручено грамоти.

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