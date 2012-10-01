У Львові відкрилася Молодіжна музична академія країн СНД

Москва. 1 жовтня. УНІАН. IV Молодіжна музична академія країн СНД, артистичним директором якої є Юрій Башмет, пройде у Львові з 1 по 8 жовтня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Російського концертного агентства», мета Академії – допомогти талановитим студентам проявити себе, дати їм шанс бути почутими.

«Академія, створена Юрієм Башметом у 2009 році, не є постійно діючою, вона відкривається на кілька днів у першій половині жовтня і проходить у формі індивідуальних занять провідних європейських педагогів з кращими студентами вищих навчальних закладів країн СНД, майстер-класів, камерного музикування і спільних концертів. Перші три «зльоти» Академії було проведено в Мінську», - сказано в повідомленні.

Талановиті студенти вищих навчальних музичних закладів з`їдуться з усіх країн СНД на тиждень до Львова, щоб позайматися з відомими музикантами-педагогами з Росії, Німеччини, Бельгії, Греції, Італії, Японії та ін.

Попередній відбір студентів-учасників Академії здійснюється на місцях - у консерваторіях і музичних училищах. Остаточний відбір учасників відбувається вже в Москві.

Всі заняття, дорога, проживання, харчування для студентів безплатне - за рахунок Академії.

Академія упродовж усіх років свого існування проходить за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.

«У 2010 році в Молодіжній музичній академії країн СНД брало участь сім країн, у 2011 – десять. Таким чином, у 2011 році кількість студентів з різних куточків території СНД перевищувала 50 осіб. При цьому, для того, щоб просто послухати майстер-класи професорів Академії, з`їжджалися студенти і педагоги з різних міст», - повідомив Ю.Башмет.

*** Ю.Башмет народився 1953 року у Ростові-на-Дону. До Львова сім`я Башмета переїхала 1958 року. Там же й почалася професійна освіта нині відомого музиканта. У 1971 році він закінчив Львівську середню спеціальну музичну школу, після чого вступив до Московської консерваторії.