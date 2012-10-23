Львівський завод «Автонавантажувач» визнано банкрутом
Розпочато розпродаж майна ЗАТ «Автонавантажувач»
Київ. 23 жовтня. УНІАН. Господарський суд Львівської області своєю постановою від 9 жовтня ц.р. визнав банкрутом ЗАТ «Автонавантажувач» (Львівська обл.), яке спеціалізується на виробництві автонавантажувачів.
Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Голос України» від 23 жовтня.
Згідно з оголошенням, суд розпочав відносно підприємства-банкрута процедуру ліквідації, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ігора Боляка.
Розпочато розпродаж майна ЗАТ «Автонавантажувач».
Довідка УНІАН. Львівський завод «Автонавантажувач» засновано в 1948 році. У 1985-1986 роках підприємство виробляло близько 25 тисяч автонавантажувачів на рік. У 1992-1996 роках відбувся різкий спад виробництва. У 2010 році щодо ЗАТ «Автонавантажувач» було порушено справу про банкрутство.