У Львові невідомий „замінував” центральний залізничний вокзал
14:44, 29 листопада 2012Львів
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Евакуювали персонал і пасажирів
Львів. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні о 10.30 до чергового оперативної служби „102” поступило повідомлення про те, що центральний залізничний вокзал у Львові (площа Двірцева) заміновано.
Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.
На місце події оперативно прибули працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, сапери, кінологи. До вокзалу також прибули фахівці МНС та швидкої допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, з приміщення залізничного вокзалу вже евакуйовано всіх працівників, техперсонал та пасажирів, проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
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