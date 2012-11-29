У Львові невідомий „замінував” центральний залізничний вокзал

Львів. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні о 10.30 до чергового оперативної служби „102” поступило повідомлення про те, що центральний залізничний вокзал у Львові (площа Двірцева) заміновано.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

На місце події оперативно прибули працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, сапери, кінологи. До вокзалу також прибули фахівці МНС та швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, з приміщення залізничного вокзалу вже евакуйовано всіх працівників, техперсонал та пасажирів, проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

