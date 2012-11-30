На Львівщині під час риття траншеї загинув працівник підприємства

Львів. 30 листопада. УНІАН. На Львівщині під час риття траншеї на території одного з приватних підприємств загинув 40-річний працівник підприємства.



Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, трагедія сталася вчора, 29 листопада, у селі Ставчани Пустомитівського району Львівщини.

„На території приватного підприємства під час проведення земляних робіт стався обвал ґрунту, внаслідок чого смертельно травмовано 40-річного робітника підприємства. Силами пожежно-рятувального підрозділу надавалась допомога при піднятті загиблого на поверхню”, - зазначив Павло Василенко.

Обставини нещасного випадку розслідуються.

