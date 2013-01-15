На Львівщині працівниця обдурила банк на 300 тис. грн.

Львів. 15 січня. УНІАН. На Львівщині викрито службовця, яка обдурила банківську філію на суму в майже 300 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області викрили керівника районної банківської філії, яка без відома керівництва головного офісу банку вивела з-під застави приватне помешкання і переоформила його на себе.

„Керівник фінансової установи вивела з-під застави помешкання, яке перебувало в іпотеці банку. Згодом жінка переоформила на себе право власності на житло внаслідок чого акціонерам банку завдала збитків на суму майже 300 тисяч гривень”, - зазначається у повідомленні.

За даним фактом 9 січня 2013 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство.