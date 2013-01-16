Колодій просить профінансувати місцеві вибори за державний кошт

Львів. 16 січня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Петро Колодій сьогодні звернувся до керівництва країни з проханням профінансувати проміжні місцеві вибори у Львівській області за кошти державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, П.Колодій у листах до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, голови Верховної Ради України Володмира Рибака, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Євгена Гєллєра, голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давіда Жванії просить внести зміни до абзацу 2 частини першої статті 60, частини другої статті 65 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в частині проведення проміжних місцевих виборів за рахунок коштів державного бюджету та профінансувати проміжні місцеві вибори у Львівській області за кошти державного бюджету.

Як зазначено в листах, ”в одномандатних виборчих округах, в яких перемогли новообрані народні депутати України, потрібно провести проміжні місцеві вибори. Згідно з постановою Львівської обласної виборчої комісії проміжні вибори до Львівської обласної ради у семи округах Львівської області призначено на 27 січня 2013 року. Відповідно до закону «Про вибори», проміжні місцеві вибори проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Голова облради зауважує, що «за підрахунками Львівської обласної виборчої комісії на проміжні вибори до обласної ради необхідно близько 7 млн грн. Зважаючи на те, що за підсумками 2012 року обласний бюджет Львівської області був недовиконаний на суму понад 30 млн грн, на брак коштів на фінансування захищених статей та, враховуючи занижені показники розрахункових показників Міністерства фінансів України для Львівської області на 2013, виділення коштів на проведення проміжних виборів до Львівської обласної ради за рахунок коштів обласного бюджету є неможливим».

На думку автора листа, «зазначена ситуація демонструє актуальність системної проблеми покладення на органи місцевого самоврядування повноважень, які не підкріплені коштами для їх реалізації».