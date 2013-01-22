Залізниці планують модернізувати 230 км колій

Київ. 22 січня. УНІАН. Залізниці України планують у 2013 році модернізувати 229,6 км колій із укладанням безшовних рейок, а також обладнати автоматичною світлофорною сигналізацією 8 залізничних переїздів із автобусним рухом.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України (”Укрзалізниця”), модернізація проводитиметься на магістральних напрямках міжнародних транспортних коридорів.

Зокрема на Євроазіатському коридорі на напрямку Київ-Москва на ділянці Київ-Зернове буде виконано 45,3 км, у міжнародному коридорі Одеса-Гданськ на ділянці Коростень-Шепетівка буде модернізовано 67,7 км, на ділянці Вапнярка-Одеса - 15,4 км. На ділянці Лозова-Сімферополь Кримського напрямку буде виконано роботи на 36 км, а на ділянці Миронівка-П’ятихатки напрямку Київ-Дніпропетровськ - 23,7 км.

Окрім модернізації, залізниці планують відремонтувати іншими видами ремонтів 1548,4 км колій.

Також у 2013 році залізниці планують обладнати автоматичною світлофорною сигналізацією 8 залізничних переїздів із автобусним рухом, виконати капітальний ремонт 85 переїздів і на 100 переїздах покласти пересувний настил зі збірного залізобетону.

Нагадаємо, залізниці України в 2011 році модернізували 450,65 км залізничних колій - на 21,2% менше, ніж роком раніше, і капітально відремонтували 823,6 км колій - на 4,6% менше, ніж у 2010 році.

У 2012 році залізниці України модернізували 480,6 км колій, провели капітальний ремонт 735,9 км залізничних колій, середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.

Модернізація - це комплекс робіт, що дозволяє підвищити швидкість і плавність руху, безпеку і комфорт пересування для пасажирів, збільшити обсяги вантажоперевезень.