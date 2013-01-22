На Львівщині знеструмлені 260 населених пунктів

Львів. 22 січня. УНІАН. 21-22 січня сильні дощі та намерзання ожеледі на проводах ліній електропередач спричинили обриви проводів і знеструмлення 260 населених пунктів Львівщини.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”.

Як зазначається в повідомленні, станом на 10.00 22 січня, повністю знеструмлені 260 населених пунктів та 20 населених пунктів частково в Жовківському, Сокальському, Кам’янка-Бузькому, Радехівському, Мостиському, Яворівському, Городоцькому, Бродівському районах Львівщини, а також у с. Горішній та с. Воля Гомулецька біля Львова.

“Працівники ПАТ “Львівобленерго” здійснюють заходи для відновлення електропостачання. Задіяно 216 працівників у складі 48 бригад та 66 одиниць техніки. До ліквідації наслідків негоди залучена техніка з інших структурних підрозділів ПАТ “Львівобленерго” та МНС. Аварійно-відновлювальні роботи ускладнює намерзання ожеледі на опорах ліній електропередачі. На даний час опади і намерзання ожеледі не припиняється”, - інформує відділ корпоративних зв’язків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, мокрий сніг та ожеледь) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлені населені пункти також у Житомирській та Волинській областях.