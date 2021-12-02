Синоптики кажуть, що в грудні дощі продовжаться з новою силою.

В австралійському Квінсленді почалася масштабна повінь, жертвами якої вже стали дві людини. Близько тисячі людей покинули свої будинки через стихію.

Як повідомляє місцеве видання mamamia, повінь призвела до масових руйнувань не тільки у Квінсленді, але і в Новому Південному Уельсі, а також в штаті Вікторія.

До рятувальних робіт долучилися сотні добровольців, які займаються ліквідацією наслідків негоди, порятунком людей та доставкою предметів постачання.

За даними 9news, у деяких частинах Квінсленду за 24 години на вже вологу землю випало понад 100 міліметрів опадів. Два міста довелося екстрено евакуювати.

Синоптики ж кажуть, що в грудні очікується ще більше дощів.

Нагадаємо, раніше влада Австралії оголосила про початок природного феномену Ла-Нінья, який може вплинути на погоду в різних куточках нашої планети.

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Автор: Катерина Лиманська