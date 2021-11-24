Влада Австралії заявила про розвиток природного феномену Ла-Нінья.

Влада Австралії оголосила про початок природного феномену Ла-Нінья, який може вплинути на погоду в різних куточках нашої планети.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Ла-Нінья виникає, коли сильні вітри відносять теплі поверхневі води Тихого океану в бік Південної Америки та Індонезії, а натомість з глибини піднімаються холодні води.

За даними видання, цей феномен загрожує циклонами та потужними повенями. Наприклад, в останній раз Ла-Нінья супроводжувалася проливними дощами такої сили, що, за словами фахівців, таке буває раз на століття.

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Ла-Нінья може також підвищити ризик ураганів, здатних перерости в снігові бурі в Канаді та на півночі США. Сильна Ла-Нінья може також призвести до дощової зими в Європі.

"Ла-Нінья виникла в тропічній зоні Тихого океану. Зазвичай під час Ла-Нінья кількість опадів вище середнього в східній, північній і центральній частинах Австралії", - йдеться в повідомленні Австралійського Бюро метеорології.

За даними Reuters, погодне явище може підвищити врожайність пшениці в Австралії, а більш вологий, ніж зазвичай, кінець року також може призвести до менш суворого сезону лісових пожеж.

Однак, за словами метеорологів, кліматичні моделі показують, що Ла-Нінья цього року буде недовгою і протримається до кінця літа або початку осені 2022 року в південній півкулі.

Нагадаємо, раніше у Сіднеї зафіксували найхолодніший день за 37 років - всього +10 градусів.

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Автор: Катерина Лиманська