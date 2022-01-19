Уряд Королівства Тонга вперше зробив офіційну заяву після виверження підводного вулкана в Тихому океані й цунамі.

Уряд Королівства Тонга вперше після виверження вулкана зробив офіційну заяву, назвавши подію "безпрецедентною катастрофою". Влада заявила, що число загиблих може зрости.

Про це повідомляє The Guardian.

Влада держави заявила, що Тонга зіткнулася з "безпрецедентною катастрофою" через потужне виверження вулкана, яке накрило країну попелом, і 15-метрових хвиль цунамі, які зруйнували майже всі будинки на двох невеликих островах.

Раніше через відсутність зв'язку влада Тонги не публікувала офіційної інформації після суботнього виверження, яке, можливо, стало найбільшим за останні три десятиліття.

З того часу інформація про масштаби руйнувань надходила в основному з літаків-розвідників.

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Канцелярія прем'єр-міністра Тонги опублікувала заяву, в якій говориться, що підтверджена загибель трьох осіб, хоча число жертв може зрости. Уряду досі не вдалося встановити контакт з кількома населеними островами.

У заяві йдеться, що всі будинки на острові Манго, де проживає близько 50 осіб, зруйновані, а на Фоноіфуа залишилося тільки два будинки.

Офіс прем'єр-міністра повідомив про загибель 65-річної жінки і 49-річного чоловіка, а також Анжели Гловер, британки, яка проживає в Тонзі, тіло якої знайшли в понеділок.

"Шлейф вулканічного гриба" досяг стратосфери й поширився на всі близько 170 островів Тонги, де проживає понад 100000 осіб.

Нагадаємо, виверження підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай біля берегів Тонги сталося 15 січня і спричинило цунамі, яке досягло узбережжя Перу.

Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами.

В результаті виверження вулкана і цунамі, що послідувало за ним, архіпелаг Тонга виявився відрізаним від світу.

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