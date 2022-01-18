В результаті виверження вулкана і цунамі, архіпелаг Тонга виявився відрізаним від світу.

Після виверження вулкана і цунамі, що послідувало за ним, королівство Тонга стало буквально відрізаним від світу. На архіпелазі досі ведуться роботи з відновлення зв'язку, а влада припускає, що кількість жертв може збільшитися.

Про це повідомляє REUTERS.

За даними місцевої влади, невеликі зовнішні острови Тонга сильно постраждали від сильного виверження вулкана і цунамі: ціле село було зруйноване, а багато будівель стерті з лиця землі. Це викликає побоювання, що кількість жертв може зрости.

Знімки, зроблені розвідувальними польотами Сил оборони Нової Зеландії, показали "тривожні" сцени зруйнованого села на острові Манго і зруйнованих будівель на сусідньому острові Атата.

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На цей час підтверджена загибель двох осіб, але через відсутність зв'язку в південно-тихоокеанській острівній державі істинний масштаб трагедії неясний.

Як показують аерофотознімки, надані Новою Зеландією та Австралією, постраждалі острови накриває товстий шар вулканічного попелу.

Згідно з супутниковими знімками, зробленими приблизно через 12 годин, Острів Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, розташований на сейсмічно активному Тихоокеанському вогняному кільці, практично зник після вибуху.

Нагадаємо, сильне виверження підводного вулкана сталося в Тихому океані. Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами та викликало хвилі цунамі висотою до чотирьох метрів.

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