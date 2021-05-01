Існує можливість сильних вторинних поштовхів.

Неподалік від постраждалої у результаті цунамі 2011 року атомної електростанції "Фукусіма" в Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

Як повідомляє Reuters, інформації про серйозні руйнування немає.

Читайте такожСиноптик спрогнозувала на Великдень грози та літнє теплоВодночас Японська метеорологічна агенція попередила про можливість сильних вторинних поштовхів. Повідомлення про ймовірність цунамі у зв'язку з подією також не надходило.

Землетрус стався о 10:27 ранку за японським часом, за 400 кілометрів від столиці Японії міста Токіо та за 100 кілометрів від зруйнованої атомній електростанції "Фукусіма". На самій станції жодних позаштатних ситуацій зафіксовано не було.

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Автор: Ігор Орел