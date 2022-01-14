Очевидці чули сильний грім та бачили блискавку.

Увечері 14 січня у Львові йшов сніг, била блискавка та було чути грім.

Про незвичайний збіг погодних явищ написав, зокрема, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

"Львів, центр: снігопад, грім з блискавкою, температура +1. Не пам’ятаю такого", - зазначив Зінкевич.

Він також опублікував видовищні відео.

У коментарях люди також розповіли про власний досвід зустрічі зі стихією.

"На Виговського чути було дуже сильний грім. Але я дочці пояснювала, що зимою грози не буває. Я помилилася", - поділилася одна користувачка.

"Я саме потрапила під ту бурю... Ледве вітром не здуло, поки додому йшла...", - зазначила інша.

"Центр Львова, гриміло, я подумала, що те мені причулось, привідкрила вікно, сипало як рисом, я в шоці, ще такого зимою не було", - написала ще одна очевидиця.

За інформацією ТСН.ua, негода розпочалась орієнтовно о 19:50 і тривала лише кілька хвилин. Після цього в місті пішов сніг. Станом на 20:20 опади припинилися.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні на сьогодні та завтра, 15 січня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про потужний вітер та ожеледицю на дорогах.

На вихідних, 15 і 16 січня, по всій країні очікуються нічні морози до -4°, а вдень температура в більшості областей коливатиметься в межах -2°...+1°. Сильні морози до -13° очікуються на Закарпатті. Невеликі опади змішаної фази очікуються в окремих областях. Загалом по країні переважатиме суха погода.

Раніше грозу під час снігопаду фіксували в Чернігові.

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