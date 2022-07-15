Червоне попередження означає потенційну загрозу для життя не тільки людям з ослабленим здоров'ям, але і всім іншим.

Британські метеорологи попередили населення про настання наступного тижня екстремальної спеки на великій території країни.

Вперше червоний рівень небезпеки оголошується через високу температуру, зазначає Бі-бі-сі. За даними синоптиків, в деяких районах температура повітря може піднятися до 40°C.

Червоне попередження означає потенційну загрозу для життя, яка не обмежується людьми з ослабленим здоров'ям, що входять в групи ризику.

Служба епідемнагляду Великобританії також підвищила рівень небезпеки до найвищого четвертого, він також означає, що під загрозою не тільки люди з груп ризику, але і цілком здорові.

Червоний рівень оголошений на території, що включає Лондон і деякі райони Центральної Англії, метеорологи попередили про масштабні наслідки для життя людей. Попередження метеорологів Великобританії буде діяти в понеділок і вівторок і поширюється на великій території від Лондона через центральну частину країни і до Манчестера і Йорка.

Відповідно до класифікації, червоний рівень означає:

Ризик для всіх груп населення із загрозою шкоди для здоров'я і життя

Необхідність суттєвих змін у роботі та розпорядку дня населення

Високий ризик виходу з ладу чутливого до тепла обладнання, що може призвести до локального відключення електроенергії та важливих об'єктів інфраструктури

Підвищений ризик інцидентів, пов'язаних з безпекою на воді, оскільки більше людей кинуться на пляжі і купатимуться в річках і озерах

Проблеми на дорогах аж до їх перекриття, а також затримки і скасування залізничних і авіаперевезень.

Жителів Британії попередили про необхідність пити воду, стежити за станом близьких з ослабленим здоров'ям, закривати штори і не виходити на сонце в середині дня.

На території більшої частини Великобританії, що не увійшла в зону червоного попередження, як і раніше діє жовтий рівень небезпеки.

На території Шотландії та Північної Ірландії на початку тижня очікують підвищення температури до 30°C.

Система попередження небезпеки, пов'язаної зі спекою, була розроблена в Британії в 2021 році, і нинішнє оголошення - перший випадок приведення цієї системи в дію.

За словами представника британської метеорологічної служби Грема Маджа, це потенційно дуже серйозна ситуація c 50-відсотковою ймовірністю підвищення температури в деяких районах країни до 40°C.

"40 градусів - це неймовірно жарко, це температура, з якою ви можете впоратися, перебуваючи у відпустці, але в повсякденному житті вона може серйозно вплинути на здоров'я, роботу транспорту та енергосистеми", - сказав метеоролог Метт Тейлор.

За його прогнозом, нічні температури в деяких частинах країни будуть вище 25°C, проте швидше за все спека почне спадати вже в середу.

Причиною незвичайної спеки метеорологи називають виникнення сфери підвищеного тиску над Великобританією і гаряче повітря, що йде з Південної Європи.

Останній погодний рекорд спеки в Британії зафіксували в Кембриджі в 2019 році, тоді стовпчик термометра піднявся до 38,7°C.

Тейлор звернув увагу, що сім з десяти найспекотніших днів в історії Великобританії зареєстровані після 2003 року.

"Ми побили попередній температурний рекорд всього три роки тому, але температурні рекорди існують не для того, щоб їх бити так регулярно, і тому є побоювання, що на планеті, що нагрівається подібні речі будуть відбуватися частіше", - нарікає метеоролог.

Під час літньої спеки 2020 року в Британії померли 2500 осіб. Червоний Хрест попереджає, що в найближчі 30 років кількість смертей через спеку в країні може потроїтися.

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