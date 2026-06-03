Греція оголосила Україні демарш через морський дрон, який знайшли на її узбережжі

Вважається, що цей дрон міг бути застосований проти суден з транспортування російської нафти.

Греція виступила з офіційною дипломатичною скаргою до України через виявлення на скелястому березі на заході країни безпілотного морського дрона, начиненого вибухівкою. Про це повідомляє Kathimerini.

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Греції зробила оголошення про демарш Києву в середу, 3 травня, під час брифінгу для преси.

Раніше глава грецького МЗС Георгос Герапетрітіс поінформував високу представницю Європейського Союзу Каю Каллас про висновки військових щодо знайденого дрона. Також Герапетрітіс обговорив це питання з українським колегою Андрієм Сибігою під час неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ на Кіпрі 28 травня.

Відео дня

Зазначається, що дрон було виявлено 7 травня рибалками на острові Лефкада в Іонічному морі і передано військовим.

Висловлюється переконання, що цей епізод пов’язаний з низкою атак морських безпілотників, які Україна, як вважають, здійснила в останні місяці проти суден, пов’язаних із зусиллями Росії транспортувати нафту.

Чого чекають від України

Влада Греції прагне отримати від України офіційні пояснення та вибачення з приводу інциденту з безпілотним морським апаратом, який виявили біля узбережжя острова Лефкада в Іонічному морі. Цей дрон нібито ідентифікували як український морський безпілотник Magura V3.

Також греки хочуть, аби Київ надав гарантії недопущення подібних випадків у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: