Сьогодні, 18 травня, в Україні очікуються грози та град.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Так, крім північних областей, в Україні місцями град та шквали 15-20 м/с.
Читайте такожЦього тижня Україну заллють дощі, місцями похолодає до +14° (карта)
Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
Прогноз погоди в Україні на 18 травня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 18 травня, всю Україну, крім Запоріжжя, накриють дощі та грози. Температура впаде на кілька градусів і складе +15°...+23°. Найхолодніше буде у Чернівцях.
У Києві - хмарно з проясненнями, гроза. Температура повітря вночі +11°, вдень +21°.
У Львові у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, злива. Вночі +10°, вдень +18°.
В Одесі 18 травня - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +11°, вдень +20°.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram