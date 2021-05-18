Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності.

Сьогодні, 18 травня, в Україні очікуються грози та град.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Так, крім північних областей, в Україні місцями град та шквали 15-20 м/с.

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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 18 травня, всю Україну, крім Запоріжжя, накриють дощі та грози. Температура впаде на кілька градусів і складе +15°...+23°. Найхолодніше буде у Чернівцях.

У Києві - хмарно з проясненнями, гроза. Температура повітря вночі +11°, вдень +21°.

У Львові у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, злива. Вночі +10°, вдень +18°.

В Одесі 18 травня - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +11°, вдень +20°.

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Автор: Олена Пилипчак