У четвер, 23 вересня, близько 6:00 ранку в деяких регіонах України стався землетрус магнітудою 4,3 бала.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Як інформує Німецький науково-дослідницький центр геологічних наук, підземні поштовхи сталися о 6:18 у північно-західному напрямку від Чернівців на глибині 60 км.
УНІАН вже писав, що підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Вінницької областей. Деякі користувачі поділилися своїми відчуттями у мережі.
Читайте такожУ Чернівецькій області випав сніг (фото)Землетрус переважно відчули мешканці багатоповерхівок. На сторінці українського центру декотрі писали, що відчули характерний гуркіт, подеколи люди описували навіть свої переживання.
- Поштовх, гул, дрижали шибки та підлога.
- Сильна, потужна вібрація, від якої прокинулася. Відчутне похитування меблів. Досить дивні та моторошні відчуття неспокою.
- Ніби проїхав надзвичайно важкий автомобіль чи поїзд.
- Незрозумілий шум і гуркіт, ніби метро під нами.
Один з мешканців Луцька зауважив, що відчув чотири поштовхи з періодичністю у кілька секунд, і що в цей час у нього "хитнуло будинок".
- Тряслися меблі. Найбільше вразив специфічний шум, а особливо гуркіт перед початком тряски.
- Відчула якийсь гул. Одразу подумала, що по дорозі щось їде, потім подумала що щось впало...Зірвалася з ліжка і зразу ж впала назад, ніби качнуло. Це було буквально кілька секунд. Якісь незрозумілі відчуття.
- Гул та вібрація 2-3 секунди... Потім удар, схожий на вибух, чи наче щось на горищі важке упало, і знову декілька секунд гул.
- Схоже на вібрацію будинку, під яким проходить метро.
- Прокинувся від нетривалого двигтіння, легкої вібрації меблів, так ніби недалеко проїхав потяг чи трамвай (яких поблизу немає). На годиннику була орієнтовно 6:20 ранку.
Землетруси в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксував селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.
"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - повідомили тоді рятувальники.
А вже за кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.
Також 8 вересня у Закарпатській області стався землетрус, магнітуда його склала 2,5.