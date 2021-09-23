Землетрус особливо відчули мешканці багатоповерхівок.

У четвер, 23 вересня, близько 6:00 ранку в деяких регіонах України стався землетрус магнітудою 4,3 бала.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Як інформує Німецький науково-дослідницький центр геологічних наук, підземні поштовхи сталися о 6:18 у північно-західному напрямку від Чернівців на глибині 60 км.

УНІАН вже писав, що підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Вінницької областей. Деякі користувачі поділилися своїми відчуттями у мережі.

Читайте такожУ Чернівецькій області випав сніг (фото)Землетрус переважно відчули мешканці багатоповерхівок. На сторінці українського центру декотрі писали, що відчули характерний гуркіт, подеколи люди описували навіть свої переживання.

Поштовх, гул, дрижали шибки та підлога.

Сильна, потужна вібрація, від якої прокинулася. Відчутне похитування меблів. Досить дивні та моторошні відчуття неспокою.

Ніби проїхав надзвичайно важкий автомобіль чи поїзд.

Незрозумілий шум і гуркіт, ніби метро під нами.

Один з мешканців Луцька зауважив, що відчув чотири поштовхи з періодичністю у кілька секунд, і що в цей час у нього "хитнуло будинок".

Тряслися меблі. Найбільше вразив специфічний шум, а особливо гуркіт перед початком тряски.

Відчула якийсь гул. Одразу подумала, що по дорозі щось їде, потім подумала що щось впало...Зірвалася з ліжка і зразу ж впала назад, ніби качнуло. Це було буквально кілька секунд. Якісь незрозумілі відчуття.

Гул та вібрація 2-3 секунди... Потім удар, схожий на вибух, чи наче щось на горищі важке упало, і знову декілька секунд гул.

Схоже на вібрацію будинку, під яким проходить метро.

Прокинувся від нетривалого двигтіння, легкої вібрації меблів, так ніби недалеко проїхав потяг чи трамвай (яких поблизу немає). На годиннику була орієнтовно 6:20 ранку.

Землетруси в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксував селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - повідомили тоді рятувальники.

А вже за кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

Також 8 вересня у Закарпатській області стався землетрус, магнітуда його склала 2,5.

Автор: Віолетта Орлова