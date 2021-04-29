У західних та північних областях можливі дощі.

Завтра, 30 квітня, денна температура в Україні сягне +15°...+20°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Холодний квітень вирішив все ж завершитися в теплій атмосфері. Вночі заморозки припинятимуться, хіба вже зовсім якісь безсовісні зачепляться за ґрунт на північному сході та в центрі", - написала вона.

Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півночі, на Вінниччині, у Кропивницькому та подекуди на Черкащині.

На решті території - без опадів, лише невеликі можливі в Донецькій та Луганській областях.

Завтра в Україні можливі сильні пориви вітру південного напрямку.

У Києві - дощ, ймовірно з грозою, передбачається в другій половині дня та ввечері. Вдень у столиці повітря прогріється до +18°.

"На Великдень ніч в Україні буде сухою, зоряною, красивою, а вдень 2-го травня пройдуть грозові дощі майже всюди, окрім східних областей", - каже Діденко.

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Автор: Олена Пилипчак