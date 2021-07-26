В Італії вогонь охопив курортну Сардинію, а в Іспанії постраждали одразу кілька регіонів.

Території Італії, Іспанії та Франції потерпають від лісових пожеж.

Як повідомляє ТСН, в Італії вогонь охопив курортну Сардинію. Міста на острові в Середземному морі огорнув щільний дим, а кілька будинків вигоріли дотла.

Щонайменше чотирьом сотням людей довелося залишити свої домівки.

#Sardinia Yesterday and today. One of the most beautiful wooded areas destroyed by fire, houses evacuated, villages surrounded by flames. pic.twitter.com/o0WMPwg7Zh — Roberto Saba 🇪🇺 (@sabarobe) July 25, 2021

В Іспанії ж полум'я охопило кілька регіонів. Страждають Андалусія, Каталонія і Кастилія-Ла-Манча. Близько сотні людей евакуйовано, адже вогонь впритул наблизився до людських помешкань.

Водночас на півдні Франції з 24 липня вогонь знищив щонайменше 850 гектарів рослинності, пише Le Figaro. Хоча, як повідомлялося, полум'я вдалося локалізувати, однак повністю побороти вогонь пожежникам заважали погодні умови.

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Автор: Катерина Комолова