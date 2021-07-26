Території Італії, Іспанії та Франції потерпають від лісових пожеж.
Як повідомляє ТСН, в Італії вогонь охопив курортну Сардинію. Міста на острові в Середземному морі огорнув щільний дим, а кілька будинків вигоріли дотла.
Щонайменше чотирьом сотням людей довелося залишити свої домівки.
#Sardinia Yesterday and today. One of the most beautiful wooded areas destroyed by fire, houses evacuated, villages surrounded by flames. pic.twitter.com/o0WMPwg7Zh— Roberto Saba 🇪🇺 (@sabarobe) July 25, 2021
В Іспанії ж полум'я охопило кілька регіонів. Страждають Андалусія, Каталонія і Кастилія-Ла-Манча. Близько сотні людей евакуйовано, адже вогонь впритул наблизився до людських помешкань.
#Incendi#Sardegna, #vigilidelfuoco nell’abitato di Scano di Montiferro invaso dal fumo #Oristano#25lugliopic.twitter.com/jD3oI57kXY— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 25, 2021
Водночас на півдні Франції з 24 липня вогонь знищив щонайменше 850 гектарів рослинності, пише Le Figaro. Хоча, як повідомлялося, полум'я вдалося локалізувати, однак повністю побороти вогонь пожежникам заважали погодні умови.
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