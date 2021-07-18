На північному сході Іспанії сталася масштабна лісова пожежа, внаслідок якої вогнем було знищено 400 га природного парку.
Пожежа виникла в п’ятницю вранці в каталонському місті Лянса (Llançà) на узбережжі Середземного моря неподалік від кордону із Францією, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.
Пожежники вважають, що причиною загоряння міг стати недопалок, викинутий з автомобіля.
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"Наразі понад 200 каталонських пожежників намагаються подолати полум’я за допомогою повітряної підтримки кількох вертольотів та літаків-бомбардувальників", - зазначають у МВС Каталонії. На допомогу також покликали й французьких пожежників.
Попри це, взяти під контроль вогонь досі не вдалося.
"Периметр пожежі досі залишається нестабільним", - зазначають у МВС Каталонії.
Наразі евакуйовано близько 350 осіб. Це мешканці кількох сусідніх муніципалітетів, а також сотня жителів місцевого кемпінгу.
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