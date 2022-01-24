На цей час пожежники успішно борються з вогнем.

У Каліфорнії знову почалися великі лісові пожежі. Напередодні вогонь також охопив територію в Колорадо.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вогонь наблизився, але, на щастя, не пошкодив знаменитий міст Біксбі-Крік, відомий своєю вражаючою бетонною арковою опорою, яка височить на 80 метрів над ущелиною і Тихим океаном.

На даний момент пожежники успішно борються з вогнем. У неділю ввечері пожежу було локалізовано на 35%, а площа загоряння обмежена до 283 гектар.

У постраждалому регіоні оголошена евакуація, кілька сотень місцевих жителів покинули свої будинки.

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Як повідомляється, лісові пожежі нетипові для цієї пори року. Наприклад, пожежа в Колорадо обпалила територію, яка понад десять років не горіла в січні.

При цьому в Каліфорнії вже давно спостерігається активний сезон лісових пожеж, але в останні роки він став більш тривалим і суворим.

Відзначається, що в цьому році Каліфорнія також бореться з сильними вітрами. За даними Національної метеорологічної служби США, в цьому районі діяло попередження про сильний вітер з можливими поривами до майже 113 км/год.

Як повідомляв Погода УНІАН, масштабна лісова пожежа виникла вранці 30 грудня 2021 року неподалік від Денвера, столиці Колорадо, що було незвичайним для цього періоду року.

Близько 30 тисяч мешканців округу Боулдер змушені були терміново евакуюватися. Губернатор оголосив у штаті надзвичайний стан, який схвалив президент США Джо Байден.

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