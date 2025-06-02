Воно настало на 10 днів пізніше, ніж у середньому багаторічному періоді.

Цього року травень у столиці виявився холоднішим за норму, метеорологічне літо запізнилося на десять днів.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ. Так, у травні середньомісячна температура повітря у столиці склала 13,6°С, що на 2,2°С нижче від кліматичної норми.

Найхолоднішим днем місяця стало 11 травня - вночі температура знизилася до -4,1°С. Найвищу температуру зафіксували 4 травня - +27,0°С. Метеорологічне літо у Києві розпочалося лише 21 травня - на 10 днів пізніше, ніж у середньому багаторічному періоді. Саме цього дня середньодобова температура вперше стабільно перевищила +15°С.

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Щодо опадів, то на метеостанції проспекту Науки зафіксували 64 мм - це 98% від місячної норми.

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, за словами української синоптикині Наталії Птухи, цього тижня в країні очікується мінлива, але тепла погода.

Згідно із прогнозом, протягом тижня погода залишатиметься нестійкою - очікуються дощі, проте суттєвого впливу на температурний режим вони не матимуть.

3 червня опади охоплять переважно західні, північні та більшість центральних регіонів. Наступного дня, 4 червня, дощі та грози перемістяться на лівобережні області та до Криму.

5 червня невеликі опади очікуються на заході, а 6 червня дощова зона продовжить рухатися на схід. У решті регіонів переважатиме суха погода.

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