Це осередки поблизу с. Соснівка та с. Дудки Вишгородського району та с. Лісне Бучанського району.

На Київщині триває ліквідація двох осередків торф’яних пожеж.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

"ДСНС вкотре звертається до громадян та гостей області! Будь-яке недбальство чи легковажність може стати поштовхом до розвитку ще однієї торф’яної пожежі і завдати значного клопоту не тільки рятувальникам, але й місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні.

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Так, станом на 20:00 на Київщині триває ліквідація наступних осередків пожеж: поблизу с. Соснівка та с. Дудки Вишгородського району та поблизу с. Лісне Бучанського району.

Нагадаємо, за півроку війни в Україні постраждала третина лісового фонду. Російські війська окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків. Загалом орієнтовна сума збитків, яку росіяни завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.

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