Вчені кажуть, що зростання кількості екстремальних явищ викликане зміною клімату.

У світі через зміни клімату за останні 50 років значно збільшилася кількість природних катаклізмів.

Про це з посиланням на дані Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО) повідомляє ВВС.

Зокрема, кількість стихійних лих, пов'язаних з погодою, за останні 50 років збільшилася в п'ять разів.

Вчені кажуть, що зростання кількості цих екстремальних явищ викликане зміною клімату і більш екстремальними погодними умовами.

Згідно зі звітом, за 50 років з 1970 по 2019 рік сталося понад 11000 таких лих. В результаті катаклізмів загинуло понад два мільйони осіб, а економічний збиток склав 3,64 трильйона доларів.

"Кількість екстремальних погодних, кліматичних і водних явищ збільшується і стане більш частим і серйозним явищем у багатьох частинах світу через зміни клімату. Це означає більше хвиль тепла, посух і лісових пожеж, подібних до тих, які ми недавно спостерігали в Європі та Північній Америці", - сказав Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

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Однак кількість загиблих через більшу кількість штормів, повеней і посух різко знизилася. Вчені пов'язують це з поліпшенням звітності.

За даними ВМО, понад 90% смертей, пов'язаних з погодними катаклізмами, сталося в країнах, що розвиваються.

Найбільшими "вбивцями" стали посухи, що забрали життя 650000 осіб; найменше людей загинуло від екстремальних температур - майже 56000 життів.

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Автор: Катерина Лиманська