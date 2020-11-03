Синоптик розповів, як скоро в Україну прийдуть сніг та морози
Синоптик дав прогноз на найближчі дні
Морози на території України можуть спостерігатися з 5-6 листопада, мокрий сніг у Карпатах можливий найближчими днями.
Сьогодні в Києві трохи потеплішає, без опадів
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик. "Нічні температури від 0 до 5 градусів, подекуди в повітрі навіть до -2 градусів – це переважно північні та північно-східні області. А денні – 5-10 градусів тепла", – уточнив він.
За словами синоптика, найближчі чотири дні погода істотно не зміниться. "2-3 дні на території України спостерігатимуться невеликі дощі, лише в західних областях вони будуть помірними, подекуди в карпатських горах навіть дощі з мокрим снігом, але температура зберігатиметься ще доволі висока. Нічні температури 3-8 градусів, удень – 9-15 градусів тепла".
Він додав, що з 5-6 листопада дощі фактично припиняться і почнеться період похолодання.
Якою буде погода в Україні в листопаді 2020
- За прогнозами синоптиків, останній місяць осені буде таким, як і жовтень — температура очікується теплішою від кліматичної норми на кілька градусів.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+9°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+9°... +5°
- Луцьк+8°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+8°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+11°... +7°