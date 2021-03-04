Через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини (фото)
У горах все ще продовжується зима.
Сьогодні, 4 березня, у Карпатах зберігається небезпека сходу лавин.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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"У зв'язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, температура повітря -5°, вітер західний, 10 м/с.
Прогноз погоди в Україні на 4 березня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 4 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ можливий на Київщині у вечірній час. На решті території - без опадів. Найтепліше буде на Івано-Франківщині - тут температура підвищиться до +16°.
У Києві - хмарно з проясненнями, ввечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +11°.
У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
В Одесі 4 березня - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.
- Вінниця+12°... +3°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+8°... +1°
- Житомир+11°... +1°
- Запоріжжя+9°... +2°
- Івано-Франківськ+17°... +1°
- Київ+11°... +1°
- Кропивницький+10°... +1°
- Луганськ+8°... +2°
- Луцьк+10°... 0°
- Львів+12°... -1°
- Миколаїв+9°... +1°
- Одеса+11°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+9°... -1°
- Сімферополь+7°... +1°
- Суми+7°... 0°
- Тернопіль+12°... 0°
- Харків+9°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницький+12°... +2°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+8°... 0°
- Чернівці+15°... +3°