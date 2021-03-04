Через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини (фото)

У горах все ще продовжується зима.

На фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 4 березня, у Карпатах зберігається небезпека сходу лавин.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"У зв'язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, температура повітря -5°, вітер західний, 10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 4 березня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 4 березня, практично по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ можливий на Київщині у вечірній час. На решті території - без опадів. Найтепліше буде на Івано-Франківщині - тут температура підвищиться до +16°.

У Києві - хмарно з проясненнями, ввечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +11°.

У Львові у четвер очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.

В Одесі 4 березня - мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°.