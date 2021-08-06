Ця пожежа стала шостою за величиною пожежею в історії штату Каліфорнія.

Лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл.

Про це повідомляє AP.

За даними агентства, тритижнева лісова пожежа "Діксі" охопила гірське містечко в північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі.

"Вогонь спалив весь наш центр. Наші історичні будівлі, сімейні будинки, малі підприємства та дитячі школи повністю втрачені", - написав у Facebook Кевін Госс, начальник управління округу Плумас.

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Як повідомляється, стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

За даними Каліфорнійського департаменту лісового та протипожежного захисту, "Діксі" стала шостою за величиною пожежею в історії штату.

Лісові пожежі в Каліфорнії: останні дані

Як повідомляв УНІАН, масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Стихія не вщухає вже кілька днів.

Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильної спеки. Вигоріла земля на площі понад 100 гектарів. Пожежі вже знищили десятки споруд і вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

До боротьби з вогнем залучили 5 тисяч пожежників. Місцями через сильне задимлення не видно навіть неба і сонця.

За даними синоптиків, найближчими днями погода в регіоні буде сухою і спекотною, що швидше за все погіршить ситуацію.

Автор: Катерина Лиманська