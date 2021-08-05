Пожежі вже вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

Масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Стихія не вщухає вже кілька днів.

Про це повідомляється на сайті пожежного департаменту Каліфорнії.

Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильну спеку. Вигоріла земля на площі понад 100 гектарів. Пожежі вже знищили десятки споруд та вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

До боротьби з вогнем залучили 5 тисяч пожежників. На оприлюднених фото видно, що через сильне задимлення не видно навіть неба і Сонця.

За даними синоптиків, найближчими днями погода в регіоні буде сухою та спекотною, що швидше за все погіршить ситуацію.

Пожежі в Європі

Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати в Греції. Береговій охороні довелося терміново евакуювати жителів острова Евбея. В окремих регіонах країни температура повітря досягає 45 градусів, що ускладнює боротьбу із загоряннями.

Вогняне пекло не відпускає і Хорватію. Пожежі поглинули вже близько 800 гектарів лісу. Палають ліси в районі селища Горні-Сегет, в Дринівцях, Шибенсько-Книнському і Задарському повітах-знищені зарості вічнозелених жорстколистих і колючих чагарників, а також оливкові гаї та соснові ліси.

Автор: Анастасія Горбачова