Фахівці NASA показали, як виглядають лісові пожежі, що вирують в Туреччині, з космосу.

У розпал сильної спеки і після декількох місяців посушливої погоди Туреччина зіткнулася з одними з найстрашніших лісових пожеж за останні роки.

Лише за останні кілька днів зареєстровано понад 130 лісових пожеж у 30 провінціях Туреччини, повідомляє earthobservatory.nasa.gov.

Фахівці NASA отримали знімки пожеж з космосу.

Як повідомляється, більшість пожеж виникла на узбережжях Середземного і Егейського морів, кілька - в курортних зонах навколо Анталії, Мугли і Мармаріса.

Відзначається, що вже в цьому році в Туреччині згоріло понад 136000 гектарів, що приблизно в три рази більше, ніж в середньому за рік.

Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучены тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.

Автор: Катерина Лиманська