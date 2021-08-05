У розпал сильної спеки і після декількох місяців посушливої погоди Туреччина зіткнулася з одними з найстрашніших лісових пожеж за останні роки.
Лише за останні кілька днів зареєстровано понад 130 лісових пожеж у 30 провінціях Туреччини, повідомляє earthobservatory.nasa.gov.
Фахівці NASA отримали знімки пожеж з космосу.
Як повідомляється, більшість пожеж виникла на узбережжях Середземного і Егейського морів, кілька - в курортних зонах навколо Анталії, Мугли і Мармаріса.
Відзначається, що вже в цьому році в Туреччині згоріло понад 136000 гектарів, що приблизно в три рази більше, ніж в середньому за рік.
Пожежі в Туреччині
Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.
30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.
У ліквідації пожеж залучены тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.
У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.