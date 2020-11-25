Половина острова в Австралії згоріла через сильні лісові пожежі (відео)

Пожежники намагаються локалізувати вогонь вже багато днів поспіль.

Пожежники продовжують боротьбу з вогнем / Фото NOAA-20 / VIIRS

Лісова пожежа вирує на острові Фрейзер біля узбережжя Квінсленда, Австралія. Він охопив більше половини острова довжиною 122 км з моменту першого повідомлення про нього в середині жовтня.

Про це повідомляє The Watchers.

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Пожежники працюють над локалізацією вогню, відзначаючи, що їм потрібен дощ, щоб полегшити ситуацію.

Пожежна та аварійна служба Квінсленда (QFES) повідомила, що вони також гасять пожежу з повітря за допомогою літака.

Офіційні особи вважають, що загоряння виникло в результаті незаконного приготування їжі на багатті, яке не було повністю загашено. Уряд оголосив про лісові пожежі на острові, і ряд доріг і кемпінгів були закриті.

"Ми намагалися локалізувати вогонь, але місцевість, рослинність і погода були проти нас. За день ми вилили трохи менше 300000 літрів води на лінію стримування і на наступний ранок виявили, що вогонь продовжив поширюватися», - кажуть рятувальники.

Вони відзначили, що рослинний настил дуже товстий, і маленької іскорки достатньо, щоб перетнути лінію локалізації, над якою рятувальники працюють кілька днів.

"Нам потрібен хороший, стійкий, сильний дощ, який допоможе проникнути в цю рослинність і загасити вогонь", - резюмували пожежники.

Масштабні лісові пожежі у Неваді

Губернатор Невади у зв'язку з ситуацією негайно оголосив надзвичайний стан у регіоні і вже розпорядився закрити з міркувань безпеки кілька основних магістралей.

Вогонь вже дістався до житлових будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак кілька будинків були спалені. Людям рекомендують готуватися в будь-який момент до евакуації.

Зараз приборкати полум'я намагаються десятки загонів пожежників, але локалізувати загоряння їм поки не вдається через потужний вітер.