Тисячі людей евакуйовані, вогонь десятками знищує житлові будинки.

У США лісові пожежі охопили 12 штатів. Горить вздовж усього західного узбережжя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, найбільша площа загорянь в Каліфорнії - надзвичайний стан оголосили в чотирьох округах. Там замість будинків залишилися лише згарища, згоріли й десятки автомобілів. Під загрозою ще 10000 житлових будівель.

Тим часом, як повідомляється, в штаті Орегон евакуювали понад 2000 осіб. Вогонь знищив майже 7 десятків будинків.

Всього в США зафіксували 85 вогнищ загорянь. Пожежникам вдалося взяти під контроль лише половину з них. Загоряння викликали аномальна спека і затяжна посуха.

Лісовий пожежі в США

Як повідомляв УНІАН, у США вже довгий час вирують масштабні лісові пожежі.

За даними фахівців, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.

"Погода дійсно проти нас. Буде жарко, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежників - позитивно для вогню", - кажуть рятувальники.

Автор: Катерина Лиманська