Середня температура цього літа була на 0,4 градуса вище, ніж минулого року.

Цьогорічне літо виявилося найспекотнішим в Європі за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Як повідомляється, середня температура була на 0,4 градуса вище, ніж влітку 2021 року.

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Крім цього, серпень також став найспекотнішим за весь час спостережень. Він перевершив серпень 2018 року на 0,8 градуса.

За даними ВМО, серпень-2022 також став третім найспекотнішим у світі.

Нагадаємо, наприкінці літа у Києві за два дні було встановлено три температурних рекорди, а літо-2022 у столиці стало одним з найспекотніших з 19 століття.

Як повідомляв УНІАН, цього року літо в Києві потрапило в топ-5 найтепліших з 1881 року. Середня температура повітря склала +21,6 ºС, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило п'яту позицію серед найтепліших.

Найхолодніше було 18 липня, коли температура під ранок опустилася до +11,5°, а найспекотнішим і рекордним виявилося 29 червня, коли температура після полудня піднялася до +34,4°.

Протягом літа-2022 в Києві встановлено вісім температурних рекордів.

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