"Битва циклонів": метеоролог пояснила різкі зміни погоди в Україні

При переміщенні циклонів Україна весь час потрапляла то до теплого, то до холодного сектору.

Погода в Україні стала дуже мінливою / Фото REUTERS

Різкі зміни погоди в Україні в останні місяці викликала так звана битва циклонів - через те, що сильно прогрілася Атлантика, контраст між полярними і тропічними широтами став потужнішим.

Про це розповіла заввідділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, метеоролог Віра Балабух, йдеться в матеріалі Obozrevatel.

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Зокрема, саме це, за її словами, стало причиною того, що циклони, які переміщалися над Україною, посилилися.

"Минулого року дуже сильно прогрілася Атлантика, особливо у тропічних широтах. І цей контраст між полярними і тропічними широтами став надзвичайно потужним, через що дуже посилилися циклони. Над Середземномор'ям, Балканами, Чорноморським регіоном утворилася зона низького тиску, де весь час виникали циклони, які переміщувалися над територією України. Саме вони приносять до нас основну кількість вологи", - розповіла Балабух.

За словами метеоролога, при переміщенні циклонів Україна весь час потрапляла то до теплого, то до холодного сектору.

"Погода ніби чергувалася - то холод, то аномальне тепло, то дощ, то крижаний дощ. Потім все це переходило в сніг, за ним знову в дощ, який збивав сніг... Жартували, що лютий з березнем працює добу/троє, а Україна нібито розділилася на дві частини - одна аномально тепла, а друга - холодна", - зазначила вона.

Потепління в Україні: прогноз від Укргідрометцентру

Зима в цьому році не поспішає відступати, проте теплій весні все-таки бути. Потепління настане вже в кінці лютого.

"Після 20 лютого розпочнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І буде відбуватися поступове ослаблення морозу і підвищення температури до 0°, а потім і позитивних значень", - сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Вже до 25 лютого температура по всій країні не опускатиметься нижче +3°. А на Закарпатті та на півдні і того вище - не менше +10°.

Втім, радіти швидкій весні рано, кажуть синоптики. Температурні гойдалки в Україні будуть до Великодня.