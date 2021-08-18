Загалом в Україні через негоду було знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях.

У Чернівецькій області потужний вітер натворив лиха. Стихія повалила сотні дерев та знеструмила кілька населених пунктів.

Як повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець", після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками й частинами дерев.

Зокрема очевидці показали наслідки негоди на дорозі Берегомет-Чернівці. Там поламані безліч дерев, а сама дорога вкрита обірваним листям.

Негода завдала удару й по дорозі на Берестя-Малинівку.

За даними прес-служби ДСНС України, станом на сьогоднішній ранок, внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях.

Де немає світла

Житомирська – 70 населених пунктів.

Київська – 30.

Хмельницька – 24.

Чернігівська – 9.

Дніпропетровська – 2.

Чернівецька – 2.

Кіровоградська – 1.

Нагадаємо, на сьогодні, 18 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження.

"За даними Укргідрометцентру, 18 серпня у північних, центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Катерина Лиманська