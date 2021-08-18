У Чернівецькій області потужний вітер натворив лиха. Стихія повалила сотні дерев та знеструмила кілька населених пунктів.
Як повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець", після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками й частинами дерев.
Зокрема очевидці показали наслідки негоди на дорозі Берегомет-Чернівці. Там поламані безліч дерев, а сама дорога вкрита обірваним листям.
Негода завдала удару й по дорозі на Берестя-Малинівку.
За даними прес-служби ДСНС України, станом на сьогоднішній ранок, внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях.
Де немає світла
- Житомирська – 70 населених пунктів.
- Київська – 30.
- Хмельницька – 24.
- Чернігівська – 9.
- Дніпропетровська – 2.
- Чернівецька – 2.
- Кіровоградська – 1.
Нагадаємо, на сьогодні, 18 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження.
"За даними Укргідрометцентру, 18 серпня у північних, центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.