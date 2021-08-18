В Австрії та Німеччині знову йдуть проливні дощі.

Новий виток проливних дощів накрив Німеччину та Австрію, викликавши сильні повінь і зсуви. Також місцеві жителі спостерігали принаймні один руйнівний торнадо.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти в Німеччині після того, як раптова повінь змила їх з моста в популярному місці для туристів відомому як Пекельна Долина в Баварії.

За даними видання, надзвичайний стан було оголошено на півночі Німеччини після того, як торнадо пошкодив понад 50 будинків у селі Гроссхайде, Нижня Саксонія. Торнадо був такої сили, що зривав дахи з будинків, перевертав автомобілі та валив дерева.

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Хоча ніхто не постраждав, представник пожежної команди охарактеризував силу шторму як безпрецедентну в регіоні. "Це був чистий хаос", - сказав він.

Щонайменше 4 людини отримали травми 17 серпня в сусідній Австрії, і близько 100 осіб були врятовані з автомобілів після проливних дощів, що викликали сильні повені та зсуви.

Дороги та залізничні колії були затоплені бурхливою водою. Ураган затопив дороги, зірвав кришки люків і затопив підвали.

Потужні повені в Німеччині

У Німеччині рятувальники досі не можуть знайти 16 осіб, які зникли під час повеней. Зараз загальне число жертв стихійного лиха складає 188. Як заявив представник поліції міста Кобленц, зі 141 жертви ідентифікували тіла 121 людини.

Рівень води на дорогах Німеччини досягав 12 метрів.

Повені на заході Німеччини винесли на поверхню 350 кг боєприпасів часів Другої світової війни.

Автор: Катерина Лиманська