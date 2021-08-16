Останній раз таке масове виверження спостерігалося понад сім років тому.

На Алясці в архіпелазі Алеутські острови одночасно вивергаються три вулкани: Вулкан Павлова, Великий Ситкин і вулкан Семисопочний.

За інформацією Обсерваторії вулканів Аляски, одночасні виверження тривають вже понад тиждень, повідомляє NBC News.

Фахівці кажуть, що зараз вулкани не становлять загрози для прилеглих населених пунктів або повітряних перельотів.

"На Алясці багато вулканів, і в середньому ми бачимо, можливо, одне виверження на рік. Три виверження одночасно - більш рідкісне явище, але таке трапляється", - розповів журналістам геолог-дослідник з обсерваторії Метью Левен.

За його словами, останній раз таке масове виверження спостерігалося понад сім років тому.

Читайте такожНа Суматрі прокинувся вулкан: довколишні міста засипало попелом (відео)Хоча ці три вулкани розташовані у віддалених частинах Алеутських островів, вони можуть утворювати хмари попелу, потенційно небезпечні для повітряних подорожей.

"Алеутська дуга розташована між Північною Америкою та Азією, тому ми часто здійснюємо перельоти, а попіл дуже небезпечний для літаків. Ми завжди звертаємо увагу на попіл наших вулканів на Алясці", - зазначив науковець.

За даними на сайті Обсерваторії, 16 серпня Вулкан Павлова, Великий Ситкин і вулкан Семисопочний залишаються відзначені помаранчевим рівнем загрози: виверження тривають, а також зафіксовані незначні викиди попелу.

Що відомо про три вулкани на Алясці, які вивергаються

Вулкан Павлова - один з найактивніших вулканів Аляски: на його рахунку понад 40 історичних вивержень. Найближче до нього місто - Колд-Бей, невелике поселення з менш ніж 120 жителями.

Діючий стратовулкан Великий Ситкин розташований на однойменному острові, що належить до системи Андреянівських островів, США, у 45 км на північний схід від острова Адак. Є найвищою точкою острова - 1 740 метрів. Приблизно у 40 км від нього розташоване місто Адак.

Вулкан Семисопочной своєю чергою розташувався на однойменному безлюдному острові, який є найсхіднішим районом суші у Сполучених Штатах. На острові ідеальні умови для гніздування численних видів морських птахів

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Автор: Катерина Комолова