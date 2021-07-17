За даними Укргідрометцентру, у Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 17 липня очікуються грози.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
Крім цього, завтра вдень у західних областях прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.
Правила, яких необхідно дотримуватися під час шквалів та гроз
У ДСНС нагадали, що під час шквалів та гроз рекомендується щільно закрити вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, а також вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени і не користуйтесь мобільним телефоном.
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На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе. У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Нагадаємо, завтра грозові дощі охоплять усі західні та північні, а також місцями центральні області.
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