Грозу слід очікувати на Закарпатті, Прикарпатті, східних, Полтавській, Черкаській, Київській та Житомирській областях.

Найближчими годинами Україну накриють грози.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на інформацію УкрГідрометцентру.

"До кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, східних, Полтавській, Черкаській, Київській та Житомирській областях грози ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Найближчими вихідними на українців чекаєспекотна погода, +37° вже не буде, але стовпчики термометрів все одно наполегливо підійматимуться вище +30°.

У суботу, 17 липня, гроза очікується лише в Хмельницькій області і невеликий дощ в Луганській.

А от у неділю, 18 липня, опади прогнозуються по всій Західній Україні, а також у Харківській та Донецькій областях.

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Автор: Денис Прядко