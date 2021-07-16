Найближчими годинами Україну накриють грози.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на інформацію УкрГідрометцентру.
"До кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, східних, Полтавській, Черкаській, Київській та Житомирській областях грози ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Найближчими вихідними на українців чекаєспекотна погода, +37° вже не буде, але стовпчики термометрів все одно наполегливо підійматимуться вище +30°.
У суботу, 17 липня, гроза очікується лише в Хмельницькій області і невеликий дощ в Луганській.
А от у неділю, 18 липня, опади прогнозуються по всій Західній Україні, а також у Харківській та Донецькій областях.
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