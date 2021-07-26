Така погода може протриматися протягом тижня.

На півдні Південно-Африканської Республіки фіксують аномально низьку температуру повітря.

Про це пише DW.

У низці міст 25 липня йшов сніг, через ожеледицю довелося перекрити дороги.

Синоптики повідомляють, що в ніч 24 липня в 19 районах ПАР були побиті історичні рекорди найнижчої температури.

Читайте такожІндію затопило: кількість загиблих збільшилась до 125 людей (фото)У місті Кімберлі (центр Північно-Капської провінції) та прилеглих до нього районах вперше температура повітря опустилася до мінус 9,9 градуса Цельсія.

В Йоганнесбурзі також новий температурний рекорд - 7 градусів морозу. Попередній рекорд зареєстрували 19 липня 1995 року - мінус 6,3 градуса Цельсія.

Синоптики кажуть, що така погода протримається на території Південно-Африканської Республіки близько тижня.

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Автор: Людмила Жерновська