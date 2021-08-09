В Івано-Франківській області на сьогодні оголошено штормове попередження.

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, у Закарпатській області залишаються знеструмленими 47 населених пунктів, у Сумській – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За даними рятувальників, на території Івано-Франківщини вирувала негода. Зокрема, рятувальники міста Рогатин виїжджали для надання допомоги по розрізанню дерев, що впали на проїжджу частину автодороги у місті Рогатин.

Також на сьогодні в Івано-франківській області оголосили штормове попередження.

"В найближчу годину зі збереженням до кінця дня 9 серпня по області та місту (Івано-Франківськ - УНІАН) очікуються грози, град, посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні сьогодні, 9 серпня

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +17°, вдень +31°.

У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +15°, вдень +24°, невеликий дощ.

У Луцьку - невелика хмарність, вночі +14°, вдень +27°, невеликий дощ.

У Рівному в понеділок очікується невелика хмарність, вночі +14°, вдень +26°, невеликий дощ.

У Тернополі 9 серпня вночі буде +14°, вдень +26°, невелика хмарність, злива.

У Хмельницькому сьогодні буде трохи хмарно, вночі +15°, вдень +28°, невеликий дощ.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°, невеликий дощ.

У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі +17°, вдень +29°.

У Вінниці сьогодні буде +16°...+31°, невелика хмарність.

У Житомирі в понеділок буде вночі +16°, вдень +30°, невеликий дощ.

У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +17°, вдень +31°.

У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +31°, ясно і безхмарно.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря +19°...+31°.

В Одесі 9 серпня - ясно і безхмарно, температура вночі +21°, вдень +31°.

У Херсоні в понеділок вночі +20°, вдень +33°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі +19°, вдень +33°.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +19°, вдень +31°, невеликий дощ.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +17°...+30°, майже безхмарно.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +20°, вдень +30°.

У Дніпрі температура вночі буде +18°, вдень +32°, невеликий дощ.

У Сімферополі в понеділок буде майже безхмарно, +18°...+30°.

У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +18°, вдень +32°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +34°.

Автори: Катерина Лиманська, Світлана Закелова