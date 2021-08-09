Збиток від повені вже налічує десятки мільйонів доларів.

У Китаї через проливні дощі знову сталася повінь. Вже евакуйовано понад 80000 осіб.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, стихія накрила провінцію Сичуань на південному заході Китаю.

За даними офіційної служби новин Китаю, у водосховищі міста Дачжоу рівень води перевищив норму на 2,2 метра.

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Також повідомляється, що понад 440000 людей постраждали від повеней в шести містах провінції.

Як повідомляє агентство, сильний дощ вже призвів до економічного збитку в розмірі 38,57 мільйона доларів в провінції Сичуань.

Повідомляється про 45 повністю зруйнованих будинків, ще 118 будівель серйозно пошкоджені.

Китайські метеорологи заявили, що підвищення температури збільшило ймовірність сильних дощів по всьому світу, і наслідки для Китаю, ймовірно, посиляться в найближчі роки.

"Екстремальні явища, такі як високі температури та проливні дощі, почастішали, і рівень кліматичного ризику в Китаї зростає", - сказав заступник директора Національного кліматичного Центру, державного аналітичного центру.

Нагадаємо, минулого місяця Центральна китайська провінція Хенань пережила найсильніші зливи за всю історію спостережень: 19 державних станцій моніторингу погоди зафіксували найвищий денний рівень опадів за всю історію.

За даними китайського бюро погоди, в результаті повені загинуло понад 300 осіб, в основному в столиці провінції Чженчжоу, де всього за один день випала майже річна кількість опадів.

За даними синоптиків, триденний дощ був найбільшим за тисячу років погодних спостережень.

ЗМІ пишуть, що така велика кількість опадів найімовірніше пов'язана з глобальним потеплінням. Від змін клімату страждають також США і Канада, а також країни Західної Європи.

Автор: Катерина Лиманська