На Закарпатті стався землетрус

12:03, 3 січня 2021
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Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра.

З населених пунктів інформація не надходила / Flickr, Matt Katzenberger
З населених пунктів інформація не надходила / Flickr, Matt Katzenberger

У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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«За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3», – йдеться у повідомленні.

Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. З населених пунктів інформація не надходила.

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Автор: УНІАН

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Теги: землетрусЗакарпаття
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