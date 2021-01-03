На Закарпатті стався землетрус
Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра.
У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
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«За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3», – йдеться у повідомленні.
Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. З населених пунктів інформація не надходила.
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