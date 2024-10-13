Там вночі різко зміняться погодні умови.

В ніч на 14 жовтня в деяких областях України оголошено І рівень небезпеки. Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.

"14 жовтня вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.

Погода на 13 жовтня

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, в Миколаївській, Кіровоградській і Черкаській областях очікуються дощі. Вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях та Криму місцями опади будуть значними. У Київській, а вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Відео дня

У західних областях швидкість вітру буде 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях, а вдень і на крайньому заходікраїни подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі буде +3°...+8°, у західних областях сильні заморозки до 0°...-3°, на Лівобережжі вночі +7°...+12°. Вдень у більшості областей буде +10°...+15°, тільки у південній частині повітря прогріється до +12°...+17°.

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