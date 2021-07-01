Такі хмари можна побачити лише на заході сонця.

Вчора ввечері над Київщиною спостерігалися сріблясті хмари.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними фахівців, сріблясті хмари утворюються в вищих шарах атмосфери - мезосфері - на висоті 80 км над поверхнею Землі. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони можуть утворюватися тільки при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.

"Їх можна побачити зазвичай в літні місяці й тільки тоді, коли вони освітлені сонцем із-за обрію, а більш низькі шари атмосфери, ніж мезосфера, в цей час знаходяться в земній тіні. Вперше про сріблясті хмари стало відомо в 1885 році", - розказали у відомстві.

Як повідомляється, сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді спостерігаються інші кольори, включаючи червоний і зелений.

Вас також можуть зацікавити новини погоди:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська