Вчора ввечері над Київщиною спостерігалися сріблясті хмари.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними фахівців, сріблясті хмари утворюються в вищих шарах атмосфери - мезосфері - на висоті 80 км над поверхнею Землі. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони можуть утворюватися тільки при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.
"Їх можна побачити зазвичай в літні місяці й тільки тоді, коли вони освітлені сонцем із-за обрію, а більш низькі шари атмосфери, ніж мезосфера, в цей час знаходяться в земній тіні. Вперше про сріблясті хмари стало відомо в 1885 році", - розказали у відомстві.
Як повідомляється, сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді спостерігаються інші кольори, включаючи червоний і зелений.
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