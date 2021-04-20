З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання.

Завтра, 21 квітня, волога повітряна маса охопить практично всі області України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день - навряд. Температура повітря компенсує сирість - у середу потепліє до денних +10°...+15°", - написала вона.

Свіжішим повітря очікується на північному сході України: +8°...+12°. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру - західний, невеликий або помірний.

Завтра у Києві очікується дощ, температура підніметься до +14°.

"З п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - резюмувала синоптик.

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Цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Але цього разу, з середи у країні почнеться потепління і досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять з південних і частини західних областей.

У середу дощі продовжаться, місцями посиляться до злив. Сухих областей стане трохи більше: до Черкащини додадуться Миколавщина, Херсонщина та Запоріжжя. На півдні потеплішає до +16°.

Четвер очікується таким же дощовим, при цьому в перервах між зливами буде світити сонце. Температура зростатиме: в країні потеплішає до +19°. Сухо цього разу буде в Одесі, Вінниці та Житомирі.

У п'ятницю дощі відступлять з півдня і сходу України. У Чернігові очікується гроза. У західні регіони прийде похолодання до +8°, при цьому на решті території триматиметься тепла погода.

На вихідних дощі підуть з південних і частини західних областей, на решті території - литимуть всі вихідні. Температура коливатиметься на рівні +9°...+16°, у Криму сягне +18°.

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Автор: Олена Пилипчак