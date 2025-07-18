Також були зафіксовані афтершоки.

У італійському Неаполі знову зафіксували відчутний землетрус. Його магнітуда склала 4.0.

Як повідомляє Національна пожежна служба, поштовхи були зафіксовані вранці у пʼятницю, 18 липня – біля 9:14. Епіцентр землетрусу перебував в районі кварталу Баньолі та місцевості Флегрейські поля і залягав на глибині 2,5 км.

Мешканці міста відчули землетрус – люди могли бачити, як хитаються двері й люстри. Суттєвих наслідків стихії наразі не зафіксовано, повідомляє ANSA.

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Видання зазначає, що після землетрусу були зафіксовані два афтершоки магнітудою 1,5.

30 червня у цій же місцевості вже було зафіксовано землетрус магнітудою 4,6, який називали одним з найсильніших за кілька десятиліть.

Землетруси в Італії

Нещодавно ми розповідали про те, що в Італії встановили систему раннього оповіщення про землетруси (EWS) на високошвидкісній залізничній лінії "Рим – Неаполь". Ця система буде автоматично зупиняти поїзди у разі фіксації сейсмічної активності.

Акселерометричні станції зі спеціальними датчиками, розташовані вздовж лінії, виявляють перші сейсмічні хвилі, відомі як P-хвилі. Після цього дані в режимі реально часу передаються високопродуктивною оптоволоконною мережею. Якщо визначений порог ризику буде перевищено, система автоматично впливатиме на залізничне сигнальне обладнання, сповільнюючи або зупиняючи рух поїздів у потенційно небезпечних зонах.

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