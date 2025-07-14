Поштовхи зафіксували у Чернівецькій області.

В Україні 13 липня стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус зафіксували в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області. Він був магнітудою 2,6 на глибині 3 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - повідомили у відомстві.

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1 липня в Україні стався землетрус на Полтавщині. Тоді магнітуда була 3,1. Згодом начальник Центру збору й обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко повідомив, що землетруси у цьому районі - явище звичайне й не повинне викликати занепокоєння.

Він пояснив, що землетруси на Полтавщині виникають на невеликій глибині й не мають глибоких джерел. Це - природний наслідок тектонічного напруження в межах платформової частини.

Нагадаємо, що Україна знаходиться у зоні Вранча, яка постійно генерує землетруси.

Фахівці запевняють, що сучасні будівлі у Києві здатні витримати сейсмічні навантаження щонайменше до 5 балів. При цьому ймовірність землетрусу такої сили у столиці вкрай низька. В Одесі новозведені споруди розраховані на 7 балів, а у Львові – на 6.

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